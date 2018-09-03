حراك في العلاقات البحرينية العمانية

تشهد العلاقات البحرينية العمانية حراكا نشطا، حيث وصل وزير الخارجية البحريني إلى السلطنة لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة التي ستعقد غدا الثلاثاء في صلالة.

دبي — سبوتنبك. ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وصل إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان، وكان في مقدمة مستقبليه، "يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان".

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وسيرأس وزير الخارجية البحريني وفد بلاده في اجتماعات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة لدورتها السادسة والتي ستعقد في مدينة صلالة يوم غد الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه "يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين، حيث سيتم مناقشة مسار تطور العلاقات الأخوية وسبل توطيد التعاون الثنائي واستعراض ما تم إنجازه منذ الدورة الخامسة منها".

في السياق، يزور قائد البحرية السلطانية العمانية، اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، والوفد العسكري المرافق له مملكة البحرين، وذلك لحضور حلقة عمل حول الأمن البحري بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.