الرئيس الجزائري يقيل مسؤولا بسبب فيديو مع مواطنة

وأقال بوتفليقة، والي محافظة البليدة، مصطفى العياضي، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، لعدم احترامه للمواطنين، على خلفية مواجهة البلاد لوباء الكوليرا المنتشر حاليا.
ويظهر المسؤول المقال قبل أيام، مخاطبا السيدة الجزائرية المصابة بالكوليرا، من وراء باب حديدي، رافضا الاقتراب منها.
واستغاثت المريضة بالعياضي، طالبة منه التكفل بطفلها المعوق، فما كان منه إلا أن قال لها "اهتمي بصحتك قبل أي شيء الآن".
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 3, 2018
إنهاء مهام والي #البليدة مصطفى العياضي pic.twitter.com/mADxKIuWkS
وأثار الفيديو الذي صور تلك اللحظات بين الالعياضي والمريضة، انتقادات لاذعة له.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 74 حالة مؤكدة، منذ السابع آب/أغسطس.
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