مجلس النواب الليبي: الأحداث في طرابلس تجعل مستقبل البلاد قاتم

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري في مدينة طبرق شرقي البلاد، مساء الاثنين، أن الأحداث الدامية التي تمر بها العاصمة الليبية طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا يجعل مستقبل البلاد قاتم ويكتنفه الغموض.

بنغازي — سبوتنيك. وقال النويري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها عاصمتنا الحبيبة وما تشهده من أحداث دامية ترتب عليها سقوط ضحايا من أبناء الوطن وتخريب للممتلكات وأضرار بالبنية التحتية"، مشيرا إلى أن ذلك يعود "بسبب عدم إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية والتي تنعكس سلبا على المواطن من تردي للأوضاع الأمنية والاقتصادية الخانقة مما يجعل المستقبل قاتم ويكتنفه الغموض ويعرض كيان الدولة للخطر".

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وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيانه "كافة الأطراف والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية والإنسانية ووضع حد لهذه الأوضاع وتوحيد الكلمة"، وشدد على ضرورة "إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية معتبرا أن أنصاف الحلول هدفها إشباع مصالح شخصية أو مناطقية أو جهوية أو أيديولوجية لم تعد تنطلي على الليبيين ويجب إفساح المجال لمؤسستي الجيش والشرطة لفرض الأمن".

وأضاف البيان "نطالب الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة تكثيف جهود البعثة بمزيد من الجدية في مساعدة الليبيين على إيجاد حل للأزمة السياسية وبناء الاستقرار في البلاد".

ودعا النويري كل من "يحملون السلاح تحكيم صوت العقل وتقديم تنازلات وتسليم أسلحتهم للجيش والشرطة النظاميين واحتكار استخدام القوة على الجهات المختصة التي يطلب منها الالتحاق بثكناتهم ومراكزهم وممارسة دورهم في حماية المواطن".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارا مادية وإنسانية.