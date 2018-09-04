شقيق الملك سلمان ينتقد حرب اليمن ويهاجم ولي العهد (فيديو)

شن الأمير السعودي البارز، أحمد بن عبد العزيز، على شقيقه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، هجوما حادا عليهما، محملا إياهما مسؤولية حرب اليمن.

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الأمير السعودي وهو يناشد المتظاهرين الغاضبين الذين هتفوا أمامه أثناء دخوله لمقر إقامته في لندن، بهتافات منددة بسياسات العائلة الحاكمة في المملكة، بأن أسرة "آل سعود" لا دخل لها بهذه السياسة وأن المسؤولية تقع كاملة على الملك سلمان وولي عهده.

واقترب الأمير السعودي البارز من المحتجين وتحدث إليهم، قائلا: "ليش تقولون على آل سعود؟ آل سعود إيش دخلهم بهذا الهتاف لا ناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث في أفراد معينين يمكن المسؤولين"، ليجيب على تساؤل محتج عن هوية المسؤولين بالقول: "المسؤولين الملك وولي عهده ومسؤولين آخرين".

وردا على مطالبة المحتجين وقف حرب اليمن، قال الأمير: "أنا تمنيت الحرب في اليمن توقف اليوم قبل بكرة". فيما دعا محتج آخر لوقف ما وصفه بـ"القمع في البحرين"، ليرد الأمير بالقول: "إن شاء الله".

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يقول للمعارضين بعد ماهتف بالقول" يسقط آل سعود"رد الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالقول "آل سعود ايش دخلهم بهذا الهتاف لاناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث"، وقال يجب توجه هذا الكلام للمسؤولين الحاليين "الملك ولي العهده" وتمنى بان تنتهي حرب #اليمن pic.twitter.com/dCUe7LVY7O — علي بن ثامر (@alibinthamer) September 3, 2018

وشغل شقيق الملك سلمان منصب نائب وزير الداخلية في السعودية (1975 — 2012)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد، وفقا للأمم المتحدة.