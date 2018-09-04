بسبب موقفها من الإرهاب... الإمارات تسعى لتعاون أمني مع بريطانيا

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، أكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات لديها موقف ثابت في نبذ الأفكار المتطرفة، ومكافحة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
ووفقا للوكالة الإماراتية، أشاد وزير الداخلية البريطانية بدور دولة الإمارات المهم ومبادراتها الرائدة، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب.
ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها وزير الخارجية الإماراتي إلى المملكة المتحدة.
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