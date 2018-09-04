بسبب موقفها من الإرهاب... الإمارات تسعى لتعاون أمني مع بريطانيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، في لندن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، لاسيما في المجالات الأمنية والقنصلية.

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، أكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات لديها موقف ثابت في نبذ الأفكار المتطرفة، ومكافحة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

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من جانبه، نوه الوزير البريطاني إلى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

ووفقا للوكالة الإماراتية، أشاد وزير الداخلية البريطانية بدور دولة الإمارات المهم ومبادراتها الرائدة، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها وزير الخارجية الإماراتي إلى المملكة المتحدة.