بعد "مجزرة صعدة"... التحالف العربي يتخذ قرارا بشأن حماية المدنيين في اليمن

كشف العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، في مؤتمر صحفي أمس، عن إلغاء التحالف أوامر لاستهداف عدد من الأماكن في اليمن.

وأعلن المالكي أنه تم إلغاء 13519 أمر استهداف في اليمن، لأغراض أهمها حماية المدنيين، حسب صحيفة الوطن السعودية.

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وأكد المالكي أن قيادة التحالف "تقدم التسهيلات لمرور سفن المساعدات، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها على جبهات مختلفة في اليمن".

وشن طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، أمس، سلسلة غارات على محافظات صنعاء والحديدة وصعدة.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف شن ثلاث غارات على مزرعة في منطقة غولة الحنشات بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، أسفرت عن إصابة ثلاثة، بينهم طفل بجراح بليغة".

وكان التحالف العربي قد شن غارة جوية على مدينة ضحيان شمالي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، قتل فيها 43 شخصا.

وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.