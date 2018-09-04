مصدر عسكري يكشف سبب التفجيرات التي هزت مطار المزة في سوريا

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الثلاثاء، أن التفجيرات التي وقعت بمحيط مطار المزة العسكري في ريف دمشق، وأودت بحياة ثلاثة وإصابة عشرة آخرين، فجر الأحد الماضي، قد حدثت بسبب خطأ بشري.

© Sputnik . Mikhail Fomichev مصدر عسكري: مطار المزة لم يتعرض لهجوم إسرائيلي

دمشق — سبوتنيك . وصرح مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "بعد استكمال التحقيقات بما حدث في محيط مطار المزة الساعة 00:20 من فجر يوم الأحد 2/9/2018 والوقوف عند جميع التفاصيل، ثبت أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري، أثناء نقل بعض الذخائر المصادرة من مناطق تم تطهيرها مؤخراً من العصابات الإرهابية المسلحة".

وتابع: "أدى ذلك إلى انفجار مستودع للذخيرة والأسلحة، وارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة عشرة آخرين جراح ستة منهم خفيفة، وأربعة جراحهم متوسطة".

كانت الحكومة السورية نفت ما تردد عن وجود عدوان إسرائيلي على مطار المزة العسكري.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".

وشنت إسرائيل في السابق ضربات جوية داخل سوريا، كما واجهت اتهاما باستهداف مطار المزة العام الماضي.