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15:40 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الملك سلمان

    تناول نتائج لقائه بالسيسي... الملك سلمان يرأس اجتماع الوزراء في جدة

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
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    رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بمدينة جدة.

    وتوجه الملك بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية "على ما بذلوه من جهود موفقة في نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن" (الحجاج)، بحسب ما قاله وزير الإعلام، عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس).

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأطلع العاهل السعودي، المجلس على نتائج استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا.

    وأوضح العواد أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سوريا.

    وأكد الوزير أن "هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها".

    وينفي ذلك الاجتماع، تقارير تداولتها وسائل إعلام عن تعليق العاهل السعودي أنشطته بسبب ظروف صحية.

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