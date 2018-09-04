بعد التصريحات التركية... قرار جديد من قطر

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، مساء الاثنين، أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري عند 72.90 دولار للبرميل، انخفاضا من 73.55 دولار للبرميل في الشهر السابق.

وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام القطري البحري إلى 41 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بانخفاض سنتين مقارنة مع الشهر السابق، وفقا لوكالة "رويترز".

كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في أغسطس/آب عند 74.00 دولارا للبرميل، انخفاضا من 75.25 دولار للبرميل في الشهر السابق.

© AP Photo / Kayhan Ozer Presidential Press Service تركيا بصدد توقيع اتفاق مع قطر للتحرير الشامل للتجارة

ويصل بذلك فارق سعر البيع الرسمي للخام القطري البري إلى 1.51 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بانخفاض 62 سنتا عن الشهر السابق.

وقال تاجر إن التغير في سعر الخام البحري جاء متماشيا مع توقعات السوق، لكن الخام البري ربما جاء أقل منها مع تداول الخام الخفيف بخصم يصل إلى 75 سنتا للبرميل الشهر الماضي.

وكانت وزارة التجارة التركية قالت في بيان أمس الاثنين إن أنقرة ستوقع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.