قناة أمريكية: خط جوي عسكري بين طهران وبيروت لنقل الأسلحة لـ"حزب الله"

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم أمس الاثنين، نقلا عن مصادر استخباراتية خاصة أن إيران تقوم بإرسال أسلحتها إلى لبنان لـ"حزب الله" اللبناني من خلال خط جوي عسكري خاص.

© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat جنرال إسرائيلي: إذا اندلعت حرب مع "حزب الله" ستكون الأخيرة

وبحسب المصادر الاستخباراتية للقناة الأمريكية، تقوم إيران بنقل الأسلحة لـ "حزب الله اللبناني" عبر شركة جوية مدنية إيرانية تدعى "فارس إیر قشم" من طهران إلى مطار بيروت. وقد تم مراقبة خطوطها الجوية واتضح أن الشركة الإيرانية نفذت رحلتين "نادرتين وغير مألوفتين "خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب المعطيات، الرحلة الأولى نفذت في 9 يوليو/تموز الماضي من خلال طائرة بوينغ 747 انطلقت من المطار العسكري في طهران، وكان اتجاهها إلى سوريا وتحديدا إلى دمشق حيث هبطت ومن بعدها انطلقت وكان هبوطها الثاني في مطار بيروت الدولي في لبنان.

واللافت في الأمر أن الطائرة لم تتخذ مسارا عاديا في الجو كسائر الطائرات المدنية التي لديها مسارات وممرات جوية مخصصة لها، بل اعتمدت الطائرة على مسار خاص ومختلف عن باقي الطائرات.

أما الرحلة الثانية قفد انطلقت من طهران في 2 أغسطس/آب الفائت إلى بيروت عبر سوريا.

وقال المصدر للقناة: "الإيرانيون يحاولون من خلال طرق وأساليب جديدة تهريب ونقل الأسلحة لحلفائهم في منطقة الشرق الأوسط، متجاهلة الدول الغربية وقدرات الولايات المتحدة على مراقبة نشاطاتها".

وختم المصدر، قائلا: "هناك معطيات استخباراتية تفيد أن الطائرات تحتوي على معدات خاصة تستعمل لإنتاج أسلحة دقيقة في مصانع تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.