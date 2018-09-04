السعودية تحذر مواطنيها من إعصار قادم بقوة

حذرت السعودية مواطنيها المقيمين في إحدى الدول الآسيوية، ودعتهم لتوخي الحذر والحيطة.

وأصدرت السفارة السعودية في طوكيو باليابان تنبيها للمواطنين السعوديين هناك، تحذرهم فيه من إعصار جديد، حسب صحيفة المدينة السعودية.

سفارة المملكة في اليابان تحذر السعوديين من إعصار Jebi#صحيفة_الوطنhttps://t.co/IBdVwDaMKw pic.twitter.com/YtXAuxxoTw — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) September 4, 2018

وقالت السفارة إنه من المتوقع وصول إعصار 21 "jebi" لليابان، بسرعة رياح كبيرة وأمطار غزيرة.

وأضافت السفارة: "نأمل توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مباشرة مع السفارة في حال الطوارئ".

وتتعرض اليابان لسلسلة من حالات الطقس السيئ منذ أشهر، مثل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة.