القوات العراقية تلقي القبض على عناصر من "داعش" في الأنبار

ألقت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الإعلام الأمني: "أعلنت وزارة الدفاع أن مفارز مديرية الاستخبارات في الفرقة 14 وإثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين في منطقة كرمة الفلوجة بمحافظة الأنبار".

© AP Photo / Darko Bandic العراق يمنح مسؤولي نظام صدام حسين بيتا واحدا من أموالهم المصادرة

وأضاف أن الملقى القبض عليهم هم من المطلوبين للقضاء بمجوب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب.

من جهة أخرى، أعلنت القوات العراقية عن تفكيك وتفجير (52) عبوة محلية الصنع من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في البيان: "استمرارا لعملية تفتيش ومسح المناطق المحررة من عناصر داعش الإرهابي تمكنت هندسة ميدان الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية ضمن قيادة عمليات سامراء من تفكيك وتفجير (52) عبوة محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة جزيرة غرب سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة عناصره الفارين مجددا.