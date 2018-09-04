"أنصار الله" تتهم الأمم المتحدة بالمماطلة في وعودها حول عودة العالقين بالخارج

اتهمت جماعة "أنصار الله" الأمم المتحدة بالمماطلة في تنفيذ وعودها، بعودة الجرحى والعالقين على متن الطائرة التي ستقل وفد صنعاء إلى جنيف، للمشاركة في مشاورات مرتقبة حول الأزمة القائمة في اليمن وسبل حلها.

القاهرة- سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تغريدة على (تويتر)، اليوم الثلاثاء: ‏"حتى اللحظة تماطل الأمم المتحدة بوعود قطعتها بشأن تسهيل عودة الجرحى والعالقين في الخارج رغم التجاوب مع طلباتها التي قدمتها دول العدوان".

واعتبر عبد السلام الذي يرأس وفد صنعاء إلى مشاورات جنيف، أن "نقل الجرحى والعالقين على متن طائرة الوفد المشارك في المشاورات أمرا طبيعياً وإنسانياً".

ومن المقرر أن تنطلق، في جنيف بسويسرا، يوم الخميس المقبل، محادثات يمنية — يمنية، "غير مباشرة"؛ وذلك بحسب تصريحات صحافية، سابقة، لوزير الخارجية اليمني، خالد اليماني.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.