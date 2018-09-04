الكتل السياسية في العراق تتفق على موعد استئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه

بغداد- سبوتنيك. وقال مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته، لوكالة "سبوتنيك": "إن اجتماع زعماء وممثلي الكتل السياسية مع رئيس السن في البرلمان انتهى بالاتفاق على استئناف جلسة مجلس النواب يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وفق الإجراءات الدستورية".

وأضاف المصدر: "التأجيل جاء لمنح الوقت للقوى السياسية للاتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي "الأكبر سنا"، محمد زيني، قد رفع جلسة المجلس الأولى، التي عقدت أمس الاثنين، لغرض "التداول".

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن محمد علي زيني قرر رفع جلسة المجلس الأولى بعد انسحاب نواب ائتلافي "الفتح"، بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي من جلسة البرلمان.