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13:52 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أمير قطر وأمير الكويت

    بعد مفاجأة "حصار الكويت" في البيان... لماذا توجه الأمير إلى أمريكا

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    قال نائب وزير الخارحية الكويتية، خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، إن زيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للولايات المتحدة الامريكية تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين منذ ما يزيد على 100 عام.

    وأضاف الجار الله في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية مضاعفة في ضوء تسارع التطورات التي تشهدها الساحة على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة ما يتصل منها بالوضع في منطقة الخليج وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتحديات التي يواجهها البلدان في اطار التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

    أمير قطر وأمير الكويت
    © REUTERS /
    لأول مرة يذكر "حصار الكويت مثل قطر"... مفاجأة في بيان البيت الأبيض

    وذكر الجار الله أن زيارة الأمير لواشنطن تتيح الفرصة لاستعراض أوجه التعاون في علاقات البلدين لا سيما ما يتصل منها بالمجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي والتعاون في مجال الطاقة والأمن والدفاع.

    وقال إن الزيارة سوف تشهد انعقاد منتدى لرجال الأعمال في البلدين للبحث في آفاق وفرص التعاون المستقبلي بما يحقق تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية التي يتطلع لها الجانبان.

    وكشف الجارالله عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي ستشكل إطارا لتجسيد التعاون بين البلدين.

    وهذه هي الزيارة الأولى منذ أزمة "اللقاء العاصف" التي تناولته صحيفة "الراي"، وتتلخص هذه الأزمة في أن الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي أبدى انزعاجه خلال لقاء مع سفير الكويت في واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر من موقف الكويت في مجلس الأمن تجاه مخارج الحلول للأوضاع المتأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة..

     وكشف كوشنر، حسبما نقلت الراي، خلال اللقاء أنه كان يعمل والسعودية ومصر على بيان مشترك عربي — أمريكي يتعلق بالأوضاع في غزة، وأنه لم يكن يعلم "أن الكويت خارج الاجماع العربي، مع أنها تدعي انها تمثل الكتلة العربية في مجلس الأمن (…) انتم بهذا الفعل دفعتمونا إلى تأجيل هذا الموقف المشترك حتى تتضح لنا الرؤية".

    الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © AFP 2018 / KARIM JAAFAR / AFP
    ماكرون: فرنسا تؤيد الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية

    وبعدها نشرت وكالة الأنباء الكويتية، بيانا تنفي فيه ذلك. لكن "الراي" ، قالت إن البيان وقالت الصحيفة: المفارقة الأكبر التي تقترب من كونها فضيحة تكمن في نفي البيت الأبيض معلومة لم ترد نهائيا في نص الخبر الذي نشرته "الراي"، كما أن وكالة الأنباء الكويتية "كونا" حذفتها من الترجمة في الخبر الذي وزعته أمس، فقد جاء في البيان أنه ليس "صحيحا أن جاريد قد ألمح خلال اللقاء إلى أنه قد تدخل لحماية الكويت من حصار اقتصادي مشابه للحصار الذي تم فرضه على قطر".

    وتابعت: "هذه الفقرة لم ترد نهائيا في خبر "الراي"، أي أن البيت الأبيض نفى معلومة لم ترد في الخبر ولم يصدر أي نفي عن مضمون الخبر المتركز على تباين الموقف من غزة. والسؤال الآن: هل نفى كوشنر معلومة بحثها بشكل خاص مع السفير واعتقد انها تسربت؟ هل نفى معلومة قيل له انها منشورة وهي لم تنشر إذ لم يأت خبر "الراي" بكلمة واحدة عن "حصار الكويت أو قطر".

    انظر أيضا:

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    أخبار الكويت, أخبار الولايات المتحدة, حصار قطر, الحكومة الكويتية, الإدارة الأمريكية, جاريد كوشنر, أمير الكويت, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
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