وزير الدفاع المصري يتابع تطورات "سيناء 2018" ويتوعد الإرهابيين

تابع وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، مراحل تنفيذ وتطوير العملية الشاملة "سيناء 2018" من داخل مركز عمليات القوات المسلحة بقيادة شرق القناة.

وحسب بيان منشور على صفحة المتحدث العسكري المصري عبر "فيسبوك"، فقد أكد وزير الدفاع المصري عزم القوات المسلحة على "تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها"، متوعدا "الإرهابيين"، بقوله: "القوات المسلحة ماضية بكل إصرار على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف".

وفي فبراير/ شباط 2018، أطلقت مصر عملية شاملة تحت مسمى "سيناء 2018"، وذلك لمواجهة الإرهابيين في شبه الجزيرة المصرية سيناء.

واستمع وزير الدفاع المصري، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وعدد من قادة الجيش، إلى "عرض تفصيلي من قائدي الجيشين الثاني والثالث الميداني تضمن حجم وتشكيل القوات المشاركة، والإجراءات المتخذة لتطوير أعمال القتال بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، واستكمال القضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الكاملة على المناطق والبؤر التي تمت تطهيرها، لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية أو وصول الدعم اللوجيستىي إليها".

وأثنى الفريق أول محمد زكي على "الأداء المتميز لجميع القوات المشاركة والتنسيق المعلوماتي والأمنى مع الأجهزة المعنية والذي أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية طوال الفترة الماضية".