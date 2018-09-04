السفارة الأمريكية في القاهرة تتحدث عن حادثة بالقرب من مقرها وتحذر مواطنيها

أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بيانا تحدثت فيه عن واقعة حدثت بالقرب من مقرها في وسط العاصمة.

وقالت السفارة في البيان: "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وتابعت السفارة: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر".

كما دعت مواطنيها إلى عدم القدوم إلى السفارة في هذا الوقت.

وفي نفس السياق، قال مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم العثور على عبوة متفجرة وإبطال مفعولها بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في القاهرة.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية القول إن قوات الأمن المصرية اعتقلت رجلا بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن إصابة أحد.