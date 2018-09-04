مجلس الوزراء المصري يكشف حقيقة انتشار "الطماطم السامة" في الأسواق

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما أثير حول وجود طماطم بداخلها مادة بيضاء سامة بالأسواق.

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، أكدت وزارة الزراعة جودة وسلامة محصول الطماطم المطروح في الأسواق.

© Sputnik . Konstantin Chalabov علاقة الطماطم والفاكهة بالتخلص من آثار التدخين

وأوضحت الوزارة أن الطماطم التي بداخلها لون أبيض ليست مسممة، وإنما هي ظاهرة تسمى "اللحم الأبيض للطماطم"، وهي ظاهرة فسيولوجية نباتية تحدث في نهاية كل فصل صيف ولا تظهر في أي فصول أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظاهرة لا تسبب أي أضرار في حال تناولها، مؤكدة حرصها على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

وكشفت الوزارة أن ظاهرة "اللحم الأبيض للطماطم"، هي ظاهرة طبيعية ناشئة عن زيادة الموجات الحرارية أثناء إنتاج الطماطم، معلنة أنه خلال أسبوعين ستختفي هذه الظاهرة.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر أي معلومات.