مجلس الوزراء المصري يكشف حقيقة انتشار "الطماطم السامة" في الأسواق

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، أكدت وزارة الزراعة جودة وسلامة محصول الطماطم المطروح في الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظاهرة لا تسبب أي أضرار في حال تناولها، مؤكدة حرصها على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.
وكشفت الوزارة أن ظاهرة "اللحم الأبيض للطماطم"، هي ظاهرة طبيعية ناشئة عن زيادة الموجات الحرارية أثناء إنتاج الطماطم، معلنة أنه خلال أسبوعين ستختفي هذه الظاهرة.
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر أي معلومات.
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