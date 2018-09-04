وزير المصالحة السوري عن الأكراد: لا نستطيع أن نميز أي محافظة عن غيرها

اعتبر وزير المصالحة السوري، علي حيدر، أنه من غير المقبول معاملة الأكراد في شمال الشرق السوري بشكل مختلف عن باقي القوميات السورية أو كمحافظة استثنائية، لافتاً أن الحلول المطروحة للوضع هناك لا تختلف عن باقي المناطق السورية، "إما المصالحة أو العمل العسكري".

دمشق — سبوتنيك. وقال الوزير السوري في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول الوضع في شمال شرق سوريا حيث تقوم الإدارة الذاتية الكردية بدعم من الولايات المتّحدة: "لا نستطيع أن نتكلم حتى الآن عن بحث جدي يوصل إلى نتائج تفضي إلى حل المعضلة في الشمال الشرقي لأنه في الحقيقة كل بحث لإيجاد حلول متميزة عن باقي الحلول المطروحة على كامل المساحة السورية هو بحث مرفوض".

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN مصدر: القوات الكردية تغلق المدارس التي تدرس المنهاج السوري في القامشلي

وأكّد الوزير على استحالة منح وضع استثنائي لطرف ما قائلاً: "لا نستطيع أن نعطي أي محافظة سورية ما يميزها عن باقي المحافظات أو أي إثنية سورية ما يميزها عن باقي الإثنيات أو أي حالة سورية تضرب فكرة أن سوريا دولة واحدة ومجتمع واحد".

وحول الحلّ الممكن، رأى الوزير أن "حل الإشكالية الآن للمجموعات الكردية التي تتعامل مع الأمريكي هو واحد بإدارة ظهرهم لهذا التعامل والتوجه إلى الدولة السورية كما بدأت المؤشرات في اللقاءات الماضية والحديث والبحث فيما يمكن للدولة السورية أن تقدمه لكل أبناءها في الشمال أو غيره وهذه مسؤولية جاهزة الدولة لتقديم إضافة إلى ضرورة التخلي عن الشعارات والسقوف العالية التي كانت في الأيام الماضية فقط للاستثمار السياسي واستجرار الدعم الخارجي".