وزير المصالحة السوري عن الأكراد: لا نستطيع أن نميز أي محافظة عن غيرها

دمشق — سبوتنيك. وقال الوزير السوري في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول الوضع في شمال شرق سوريا حيث تقوم الإدارة الذاتية الكردية بدعم من الولايات المتّحدة: "لا نستطيع أن نتكلم حتى الآن عن بحث جدي يوصل إلى نتائج تفضي إلى حل المعضلة في الشمال الشرقي لأنه في الحقيقة كل بحث لإيجاد حلول متميزة عن باقي الحلول المطروحة على كامل المساحة السورية هو بحث مرفوض".
وحول الحلّ الممكن، رأى الوزير أن "حل الإشكالية الآن للمجموعات الكردية التي تتعامل مع الأمريكي هو واحد بإدارة ظهرهم لهذا التعامل والتوجه إلى الدولة السورية كما بدأت المؤشرات في اللقاءات الماضية والحديث والبحث فيما يمكن للدولة السورية أن تقدمه لكل أبناءها في الشمال أو غيره وهذه مسؤولية جاهزة الدولة لتقديم إضافة إلى ضرورة التخلي عن الشعارات والسقوف العالية التي كانت في الأيام الماضية فقط للاستثمار السياسي واستجرار الدعم الخارجي".
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