"الخطوط القطرية" تعيد التفكير في خططها بشأن الهند

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الشركة تعيد النظر في خططها لتأسيس شركة طيران تابعة لها في الهند بسبب قواعد الملكية الأجنبية "المربكة".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قد تختار الخطوط الجوية القطرية بدلا من ذلك العمل مع شريك في الهند أو الاستحواذ على حصة في إنديجو.

ولطالما تطلعت الخطوط القطرية المملوكة للدولة إلى سوق الطيران الهندية، الأسرع نموا في العالم، وقالت في عام 2017 إنها ستؤسس شركة طيران محلية، وذلك بعد عام من تخفيف الهند قواعد الاستثمار الأجنبي في القطاع.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية للصحفيين في نيودلهي: "إننا حقا مهتمون جدا بتدشين شركة طيران في الهند، لكن اللوائح مربكة لنا بعض الشيء".

وذكر الباكر أن الخطوط القطرية قد تعمل الآن مع شريك هندي من أجل شركة الطيران المحلية أو تسعى بدلا من ذلك للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15 و25 بالمئة في شركة إنديجو للطيران المنخفض التكلفة.

وأوضح الباكر أنه إذا فشل الأمران، فستضطر شركة الطيران القطرية للتخلي عن السوق المحلية الهندية.