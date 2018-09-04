ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الفرنسي يستعرضان التعاون المشترك

استعرض ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان، في أبوظبي اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.

دبي — سبوتنيك. قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" الرسمية، "استعرض الجانبان، خلال اللقاء التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وأهم الأفكار والمشاريع المشتركة المعنية بتوثيق العلاقات بين البلدين في ضوء حرص قيادتي البلدين على تنميتها إلى آفاق أوسع".

© REUTERS / SATISH KUMAR بالصور...8 معلومات مذهلة عن متحف "اللوفر" في أبوظبي

كما بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

ووصل الوزير لودريان، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت سابق.

وأفاد بيان صادر عن الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول، أمس الاثنين، بأن الوزير لودريان "سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيتطرق معه لعدد من القضايا في المنطقة ولأبرز الأزمات بالإضافة للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمنية والدفاعية".

كما يزور وزير الخارجية الفرنسي فرع متحف اللوفر في أبو ظبي، حيث يفتتح الموسم الثاني من الحوار الثقافي الفرنسي الإماراتي برفقة وزيرة الثقافة الإماراتية نورا الكعبي، بحسب بيان الخارجية الفرنسية.

وضمن متحف اللوفر، سيزور لودريان المعرض المعاصر "الانجذاب الياباني" المخصص للحوار الفني والثقافي بين فرنسا واليابان حيث يتم عرض أعمال 12 فنانا جرى استقدامها من متحف اللوفر الفرنسي، ومتحف كي دورسي، والمتحف الوطني للفنون الآسيوية، ومتحف فنون التزيين في باريس.

ومن المقرر أن يتوجه لودريان، بعد انتهاء جولته في المتحف، إلى المدرسة الفرنسية لويس ماسينيون، التي تعد واحدة من المراكز التعليمية الفرنسية الستة المتواجدة في الإمارات حيث يلتقي بالطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأخيراً يختتم لودريان جولته بزيارة لـ "مصدر سيتي"، وهي مدينة ذكية مستدامة، حيث تلعب المؤسسات الفرنسية دوراً في مساعدة الإمارات على استكمالها لصالح تطوير الطاقات الخضراء ومواجهة الاحتباس الحراري.