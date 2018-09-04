السعودية ترسل قواتها العسكرية إلى مصر

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ترسل المملكة مجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية.

© Photo / Pixabay إسبانيا تفسخ عقدا لتوريد 400 قنبلة دقيقة إلى السعودية

ويشارك في المناورات بالإضافة للقوات المسلحة المصرية كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا.

وأشار قائد الوحدات السعودية المشاركة في التمرين العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي، أن التمرين المشترك يهدف إلى تحسين القدرة على تنفيذ عمليات أركان المعركة وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة.

ويهدف التمرين أيضا لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة.

وأكد السحيمي حرص وزارة الدفاع على تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال المشاركة في مثل هذه المناورات التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية بالتدريب في بيئة قتال حقيقية.