الأمن المصري يعتقل مشتبها به ألقى مادة متفجرة على السفارة الأمريكية

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به ألقى مادة متفجرة على مقر السفارة الأمريكية وسط القاهرة.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن مصدر أمني القول إن الخدمات الأمنية في محيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل تمكنت من ضبط المدعو عبد الله أيمن عبد السميع، 24 سنة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

© Sputnik . Fayed El-Geziry السفارة الأمريكية في القاهرة تتحدث عن حادثة بالقرب من مقرها وتحذر مواطنيها

وأشار الفحص المبدئي إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي.

ولم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور، أو حدوث تلفيات، أو أية إصابات للمواطنين في المنطقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

​وقالت السفارة، في البيان، "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، بيانا تحدثت فيه عن واقعة حدثت بالقرب من مقرها وسط العاصمة.