شاهد... أول فيلم هندي يطرح في صالات السينما السعودية

استقرت المملكة العربية السعودية، على أول فيلم هندي سيعرض في صالاتها السينمائية.

قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان لها، إنها انتهت من تصنيف الفيلم الهندي "Gold"، وفقا للتصنيف السعودي للأفلام الذي أعدته الهيئة، ليكون بذلك أول فيلم بوليوود يعرض على شاشات السينما السعودية.

ويروي فيلم "Gold"، قصة حصول الهند على أول ميدالية ذهبية في أولمبياد عام 1948، وأوضح المشرف على قطاع السينما ومدير المصنفات المهندس محمد عبيد الله، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صنفت ما يزيد على الـ 50 فيلما، منذ افتتاح السينما في أبريل/ نيسان، مرحبا بجميع الأفلام من كل أنحاء العالم، بما يثري الحضور السينمائي في دور العرض السعودية.

بعد تصنيفه من #الهيئة_العامة_للإعلام_المرئي_والمسموع..

فيلم "GOLD".. يروي بالعاصمة الرياض حكاية أول ميدالية أولمبية للهند، ليكون أول فيلم من #بوليوود يعرض في السعودية pic.twitter.com/zkPRPAs9Iv — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) August 31, 2018

وبلغ عدد مشاهدات الإعلان الترويجي لفيلم "Gold" على "يوتيوب"، أكثر من 35 مليون مشاهدة، منذ أن طرح في شهر يونيو/ حزيران.

​وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد وافق في 11 ديسمبر/ كانون أول، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض، بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، في 1 مارس/ آذار، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن السينما السعودية افتتحت أول دار عرض لها في الرياض في مول الرياض بارك في 30 أبريل، بعد انقطاع دام 30 عاما.