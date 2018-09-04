دي ميستورا: تركيا وروسيا قادرتان على إنهاء الأزمة في إدلب بمكالمة هاتفية

جدد المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، تأكيده على أهمية تجنب وقوع معارك في إدلب السورية، مشيرا إلى أن تركيا وروسيا تملكان القدرة على إنهاء تلك الأزمة.

قال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي مع مستشاره للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، اليوم الثلاثاء في جنيف، "دعونا نتجنب المعركة النهائية والرئيسية في استعادة الأراضي السورية".

وأضاف "نحن مستمرون في الدعوة والأمل والتمني أن نتجنب معركة إدلب ومنح مزيد من الوقت للمفاوضات بين روسيا وتركيا".

وتابع دي ميستورا "أود أن أقول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أنتما قادران على إجراء المكالمات الهاتفية وإنهاء تلك المأساة. مكالمة هاتفية قد تحدد".

وكان دي ميستورا قد قال، في وقت سابق، إن "لجنة صياغة الدستور يجب أن تكون المدخل الأساسي للعملية السياسية السورية".

وأكد المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أن تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من كافة الأطراف ستكون بمثابة نقطة انطلاق لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية.