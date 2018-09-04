الزيارة الثالثة منذ أزمة المقاطعة... إلى أين يتجه أمير قطر

يتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غدا الأربعاء، إلى عاصمة أوروبية يبحث فيها مع القادة والمسؤولين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

يتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غدا الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك في زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يبحث خلالها، مع القادة والمسؤولين الألمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يعقد أمير قطر، خلال الزيارة، لقاءات مع الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير، والمستشارة أنغيلا ميركل، وعدد من كبار المسؤولين، تركز على بحث مسائل ذات اهتمام مشترك.

أمير البلاد المفدى يتوجه يوم غد /الأربعاء/ إلى مدينة برلين في زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يعقد خلالها لقاءات مع فخامة الرئيس الألماني، ودولة المستشارة الألمانية، وعدد من كبار المسؤولين. pic.twitter.com/p13lvM9dCH — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) September 4, 2018

ويشارك أمير قطر مع المستشارة ميركل، في افتتاح "منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار"، الذي ينعقد بالعاصمة الألمانية، في نسخته التاسعة، يوم الجمعة القادم.

ويرافق أمير قطر، خلال الزيارة، وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال القطريين.

زيارة أمير البلاد المفدى إلى ألمانيا ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) September 4, 2018

وكان الشيخ تميم بن حمد، قد زار مدينة ميونخ الألمانية، في 15 فبراير/ شباط الماضي؛ للمشاركة في الدورة الـ 54 لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن".

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لأمير قطر إلى ألمانيا، منذ اندلاع "أزمة الخليج" وقطع العلاقات بين قطر وكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران 2017؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته باستمرار.

وزار أمير قطر ألمانيا، في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأجرى مباحثات مع المستشارة ميركل وعدد من المسؤولين الألمان.