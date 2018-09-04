وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في إدلب ومنبج

أنطاكيا — سبوتنيك. قالت مصادر دبلوماسية تركية: "أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي بومبيو، بطلب من الجانب الأمريكي".
وجاء الاتصال الهاتفي بالتزامن مع الزيارة التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، إلى أنقرة، حيث أجرى مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ومسؤولين في وزارة الخارجية التركية.
وتركزت المباحثات على التطورات الأخيرة في سوريا، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الرسمي.
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