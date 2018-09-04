وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في إدلب ومنبج

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، هاتفيا، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الوضع في إدلب ومنبج السوريتين والمواضيع الثنائية بين البلدين.

أنطاكيا — سبوتنيك. قالت مصادر دبلوماسية تركية: "أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي بومبيو، بطلب من الجانب الأمريكي".

© REUTERS / HANDOUT دي ميستورا: تركيا وروسيا قادرتان على إنهاء الأزمة في إدلب بمكالمة هاتفية

وأضافت المصادر: "بحث تشاوش أوغلو مع نظيره الأمريكي، الوضع في إدلب ومنبج، إضافة إلى المواضيع الثنائية بين البلدين".

وجاء الاتصال الهاتفي بالتزامن مع الزيارة التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، إلى أنقرة، حيث أجرى مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ومسؤولين في وزارة الخارجية التركية.

وتركزت المباحثات على التطورات الأخيرة في سوريا، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الرسمي.