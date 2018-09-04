طائرات إسرائيلية تقصف منطقة وادي العيون في ريف حماة... وسماع دوي انفجارات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه سمع دوي عدة انفجارات هزت منطقة وادي العيون في ريف حماة بسوريا ويعتقد أن الاستهداف من قبل طائرات إسرائيلية".

وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضا مدينة بانياس الساحلية، ما يعد الأول من نوعه منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول التحريرية في عام 1973.



© Sputnik . Morad Saeed الدفاعات الجوية السورية تسقط عدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على ريف حماة

وأردف: "الاعتداء الصاروخي استهدف أيضا مستودعا للبحوث العلمية يقع في منطقة "حير العباس" بين مدينتي مصياف ووداي العيون في ريف حماة الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن " الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ التي أطلقتها طائرات الجيش الإسرائيلي على منطقة وادي العيون في ريف حماة".

وكانت "سانا" قد نقلت في وقت سابق "أصوات عدة انفجارات تهز منطقة وادي العيون في ريف حماة وأشارت الأنباء الأولية إلى عدوان إسرائيلي".

وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج آلاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأضاف مراسل "سبوتنيك" "في بانياس تتواجد قواعد لصواريخ الدفاع البحري ويرجح أن الغارات استهدفتها".