الدفاعات الجوية السورية تسقط عدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على ريف حماة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت "سانا" اليوم الثلاثاء، أن "الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ التي أطلقتها طائرات الجيش الإسرائيلي على منطقة وادي العيون في ريف حماة".
وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج آلاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.
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