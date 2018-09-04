الدفاعات الجوية السورية تسقط عدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على ريف حماة

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على ريف حماة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت "سانا" اليوم الثلاثاء، أن "الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ التي أطلقتها طائرات الجيش الإسرائيلي على منطقة وادي العيون في ريف حماة".



© AP Photo / Ariel Schalit طائرات إسرائيلية تقصف منطقة وادي العيون في ريف حماة... وسماع دوي انفجارات