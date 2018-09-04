اليمن... الجيش يسيطر على جبل استراتيجي جنوب تعز

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "أن الجيش سيطر على جبل ذيبان الاستراتيجي وعدد من المواقع الأخرى في مديرية حيفان جنوب تعز، بعد معارك خاضها ضد الميليشيات الانقلابية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قيادي حوثي يتوعد بمفاجآت... خسائر فادحة تجبر حلفاء السعودية على الانسحاب من اليمن

وأشار إلى "شن مقاتلات التحالف 7 غارات على مواقع وآليات للميليشيا في المديرية".

وأكد "مقتل وجرح العشرات في صفوف الميليشيا الانقلابية جراء المعارك وضربات مقاتلات التحالف العربي".

ولفت إلى "أن الميليشيا تحاول الدفع بتعزيزات كبيرة في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها الأيام الماضية، إلا أن الجيش يتصدى لها بشراسة ويكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ويأتي التقدم الجديد للقوات الحكومية في حيفان، عقب سيطرتها السبت، على مركز السويداء الصحي والخزجة وجبلي هيجة الجن والمنظرة والكرب والقطعة في المديرية عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله".

وفي هذه الأثناء، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن مسلحي الجماعة صدوا زحفاً للجيش اليمني بغطاء جوي من التحالف في حيفان.

وأضافت بأن مقاتلي "أنصار الله" أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين واغتنموا أسلحة خلال التصدي لزحفهم.