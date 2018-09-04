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20:32 04 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

    الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عدة قرارات.

    قال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، إن المجلس قرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ونظيرتيها في بريطانيا وشمال إيرلندا.

    كما وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة النفط في العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    كما أقر المجلس تفويض وزير التعليم —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ونظيرتها في العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    ووافق المجلس على تفويض النائب العام —أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل (المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية) في الجمهورية الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    وقال العواد إن المجلس قرر الموافقة على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها.

    وأضاف: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمراجعة ضوابط وإجراءات منح تأشيرات العمل الموسمية خلال موسم الحج، قرر مجلس الوزراء التأكيد على التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 497، وتوحيد آليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.

    وقرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 65.

    ووافق المجلس الوزراء على تعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومحمد بن أحمد موكلي ، وخالد بن حمد الشمري، وخالد بن سليمان العوهلي، وزياد بن ثامر المرشد، ومحمد بن عويض الجعيد ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

    كما وافق على تعيين عبد الله بن ناصر آل داوود (ممثلا للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية) ، وهاشم بن عثمان الحقيل (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

    وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة، وفقا للبيان.

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    الكلمات الدلالية:
    الحكومة السعودية, مجلس الوزراء السعودي, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, الجزائر, العراق
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