العبادي يدعو الكتل السياسية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: "أدعو الكتل السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس البرلمان".

وأضاف العبادي : "الكتلة الأكبر حسمت عدديا وعلى مستوى القوائم طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية والمادة 19 من قانون الأحزاب".

يذكر أن القوى السياسية العراقية، اتفقت صباح اليوم الثلاثاء، على استئناف جلسة مجلس النواب في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

وكان البرلمان العراقي الجديد، قد عقد جلسته الأولى، أمس الاثنين، بعد أسابيع من الانتظار، لحين اعتماد المحكمة الاتحادية للنتائج النهائية بعد طعون بتزوير الانتخابات في بعض الدوائر.

وخلال الجلسة، لم يتوصل البرلمان لتسمية الكتلة الأكبر، نظرا لاختلاف الأساليب، التي سارت فيها بعض الكتل، وربما عدم دستوريتها، وهو ما ستبت فيه المحكمة الاتحادية خلال الأيام المقبلة.