مواطنان إماراتيان يبدآن التدرب في "مدينة النجوم" الروسية تمهيدا للصعود إلى الفضاء

بدأ اثنان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتدريب في مركز تدريب رواد الفضاء في "مدينة النجوم" الروسية بضواحي موسكو، قبيل تنفيذ رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان مركز تدريب رواد الفضاء: "تبدأ اليوم أعمال تدريب مواطني الإمارات العربية المتحدة كمشاركين في الرحلة الفضائية لسفينة الفضاء "سويوز ام س" إلى الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، والتي من المقرر أن تجري في عام 2019، وسيباشر أعمال التدريب اثنان من المرشحين".

© REUTERS / @astro_ricky/NASA الإمارات تسمي أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية

ويحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

ويُعد الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في العالم العربي؛ ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات؛ وكذلك إثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية، وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وكان نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن أمس الإثنين، اسمي رائدي فضاء عرب يتم ترشيحهما للالتحاق برواد الفضاء على المحطة الفضائية الدولية، وهما زاع المنصوري وسلطان النيادي… هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي".