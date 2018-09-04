موغيريني تحذر من شن هجوم عسكري على إدلب مما قد يعرض حياة 3 ملايين مدني للخطر

القاهرة — سبوتنيك. وقالت موغيريني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن "شن هجوم عسكري على إدلب سيعرض حياة أكثر من 3 ملايين مدني للخطر ويؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة. ويمكن أن يكون لأي استخدام للأسلحة الكيميائية عواقب إنسانية مدمرة".

وكانت مصادر ميدانية قد تحدثت لوكالة " سبوتنيك "، في وقت سابق، عن احتمالية إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من مسلحي "جبهة النصرة".

وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عمليات المصالحة التي شهدتها محافظات سورية أخرى بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.