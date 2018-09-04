الأمم المتحدة تعلن عن التوصل لاتفاق هدنة في طرابلس الليبية

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب "رويترز"، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على "تويتر" "جرى التوصل والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم لإنهاء كل العمليات القتالية".

© REUTERS / INTS KALNINS رسميا... إيطاليا تصدر بيانا بشأن "إرسال قوات خاصة" إلى ليبيا من جهته أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس أصدر قرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من أجل تأمين العاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، في بيان صحافي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، "أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج القرار رقم 122 بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة اللواء حسين عبد الله خليفة رمضان".

وأضاف البيان أن "غرفة العمليات المشتركة تتولى ممارسة هذه المهام وهي متابعة الأحداث والمعارك التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها حاليا وتقييمها، بالإضافة إلى اقتراح التدابير الكفيلة لصد أي هجوم على مدينة طرابلس وضواحيها يهدد أمن وسلامة العاصمة وحياة المدنيين، وحصر الشهداء والجرحى والمفقودين وتحديد الوحدات والجهات التابعين لها، علاوة على أي واجبات أخرى تكلف بها من القائد الأعلى للجيش الليبي".