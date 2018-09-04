نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي مع نائب دي ميستورا لمناقشة الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، ناقش اليوم الثلاثاء، مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، رمزي رمزي، مسائل التسوية في سوريا.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov وزير الدفاع الروسي يكشف عن الخبرة العسكرية المكتسبة في سوريا موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "استقبل نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق الأول الكسندر فومين، في يوم 4 أيلول/سبتمبر، في وزارة الدفاع الروسية، نائب المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، رمزي رمزي، لمناقشة المسائل المتعلقة بتسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية".



وأشار البيان إلى أن الطرفان أكدا على ضرورة تكثيف العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما فيه عن طريق تفعيل صيغة أستانا. كما أشارا إلى أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري بأسرع وقت، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية".