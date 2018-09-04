بالفيديو... لحظة القصف الإسرائيلي على مصياف وتصدي صاروخ سوري لآخر إسرائيلي

قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع عسكرية سورية في محافظتي حماة وطرطوس ولكن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدد من الصواريخ وإسقاطها.

واستطاع أحد الأهالي في ريف حماة من تصوير لحظة تصدي أحد الصواريخ السورية لصاروخ إسرائيلي وتدميره.

© Sputnik . جهاز الإعلام للجيش الإسرائيلي مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على مواقع في حماة وطرطوس

فيما صور آخر لحظة القصف الإسرائيلي على منطقة مصياف في ريف حماة.

وكان مصدر عسكري سوري قد كشف في وقت سابق اليوم أن منظومات الدفاع الجوي السوري تصدت لهجوم إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة مواقعا عسكرية في محافظتي حماة وطرطوس.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري تصريحه بأن "منظومات دفاعانا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض مواقعنا العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة".

وأكد المصدر أنه "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار".

وأكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت 5 صواريخ معادية من أصل 7 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على موقع حير عباس على طريق مصياف وادي العيون".