تركيا تكثف استعداداتها داخل سوريا لمساعدة النازحين في إدلب

وتستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، وحذرت من أن أي هجوم للجيش السوري وحلفائه في إدلب، قد يؤدي لأزمة إنسانية، ويفجر موجة أخرى من اللاجئين من جارتها الجنوبية، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Basel Shartouh وكالة: تركيا ترسل قوات إلى إدلب... والجيش السوري يحشد بقوة استعدادا لاقتحامها

وفي تمهيد فيما يبدو لهجوم شامل على إدلب، استأنفت القوات السورية ضرباتها الجوية ضد المسلحين اليوم.

وحذر رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، من أنه سيكون من الصعب للغاية التعامل مع أية موجة هجرة جديدة من إدلب إلى تركيا، وقال إن منظمته تزيد الدعم الإنساني على جانبي الحدود.

وذكر أن الهلال الأحمر، مثل منظمات إغاثة أخرى في تركيا، يتخذ الإجراءات "الضرورية في هذا الصدد سواء داخل سوريا أو داخل تركيا".

وقال للصحفيين عند الحدود: "نزيد تدابيرنا الوقائية للتعامل مع تحرك محتمل داخل سوريا وللوفاء بالاحتياجات الإنسانية مثل الصرف الحي والنظافة العامة والإسكان داخل سوريا".

وإدلب هي واحدة من آخر المعاقل الكبرى للمعارضة في سوريا وتعهد الرئيس بشار الأسد باستعادة كل شبر من البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران، تبذل جهودا لإخراج المسلحين من إدلب بأقل خسائر مدنية.

وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسد وحلفاءه أمس الاثنين من "هجوم متهور" على إدلب، قائلا إن مئات الآلاف قد يلقون حتفهم.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء روسيا وتركيا وإيران، يوم الجمعة المقبل، في إيران لبحث الوضع شمال غربي سوريا.