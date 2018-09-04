اليمن... محافظ صعدة يعلن قرب السيطرة على معقل زعيم جماعة "أنصار الله"

أكد محافظ صعدة الحدودية مع السعودية، اللواء هادي طرشان الوائلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اليمني المدعوم بالتحالف على وشك تحرير منطقة مران، معقل زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن اللواء الوائلي أن "معارك ضارية تدور على أطراف مران وخصوصاً الأمس واليوم، تتكبد فيها الميليشيا قتلى وجرحى بالمئات، على أيدي مقاتلي اللواء الثالث عروبة بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي".

وفي سياق متصل، قال الجيش اليمني أن "خسائر ميليشيات الحوثي في المعارك المستمرة أسفل عقبة مران ارتفعت إلى أكثر من 700 قتيل وجريح، في ظل محاولات فاشلة للميليشيات استعادة السيطرة على العقبة وسحب جثث قتلاها".

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يعلن اقتحام مران في صعدة من 4 محاور

وأضاف: "شن طيران التحالف 4 غارات على تجمع للميليشيا في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير طقمين تابعين لها".

وأضاف أن "غارات أخرى لطيران التحالف استهدفت موقعاً للميليشيا في مديرية شدا غرب صعدة، أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا المتواجدين في الموقع".

في هذه الأثناء، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "التحالف قصف بـ 13 غارة مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة، كما شن غارة على منطقة الرقة في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة أوقعت جريحاً، واستهدف بغارة أخرى مديرية شدا غرب المحافظة".

وأفاد بأن الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مديرية رازح غرب صعدة، أسفر عن إصابة امرأة بجراح بليغة وإلحاق أضرار مادية.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في 21 أغسطس المنصرم، الهجوم على منطقة مران معقل زعيم جماعة "أنصار الله" في صعدة من 4 محاور، وسيطر على عدد من المواقع.

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.