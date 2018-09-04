بيان من شقيق الملك سلمان بشأن انتقاده للملك وولي عهده

أصدر الأمير السعودي البارز، أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، حول مهاجمته لشقيقه العاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده.

وصرح أحمد بن عبد العزيز، أن "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق.https://t.co/NP7OOWsEJK#واس — واس (@spagov) September 4, 2018

وتابع: "لقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمير السعودي وهو يناشد المتظاهرين الغاضبين الذين هتفوا أمامه أثناء دخوله إلى مقر إقامته في لندن، بهتافات منددة بسياسات العائلة الحاكمة في المملكة، بأن أسرة "آل سعود" لا دخل لها بهذه السياسة وأن المسؤولية تقع كاملة على الملك سلمان وولي عهده.

واقترب الأمير السعودي البارز من المحتجين وتحدث إليهم، قائلا: "ليش تقولون على آل سعود؟ آل سعود إيش دخلهم بهذا الهتاف لا ناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث، في أفراد معينين يمكن المسؤولين"، ليجيب على تساؤل محتج عن هوية المسؤولين بالقول: "المسؤولين الملك وولي عهده ومسؤولين آخرين".

وردا على مطالبة المحتجين وقف حرب اليمن، قال الأمير: "أنا تمنيت الحرب في اليمن توقف اليوم قبل بكرة". فيما دعا محتج آخر لوقف ما وصفه بـ"القمع في البحرين"، ليرد الأمير بالقول: "إن شاء الله"