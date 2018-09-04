الداخلية العراقية: متظاهرون يحاصرون مبنى محافظة البصرة وحريق في الطابق العلوي

قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة، مؤكدة وقوع حريق في الطابق العلوي، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث.

وبحسب صحيفة السومرية نيوز العراقية، قال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان، إنه "تمت المباشرة بالتحقيق بشأن أحداث البصرة بناء على توجيهات القائد العام".



© REUTERS / Essam al-Sudani العراق... إصابة عدد من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في البصرة

وأضاف "نرفض استخدام الرصاص الحي وندعو المتظاهرين إلى عدم التعرض للممتلكات العامة"، مؤكدا أن "متظاهرين يحاصرون مبنى محافظة البصرة وحريق في الطابق العلوي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أبدى "أسفه"، الثلاثاء، على مقتل شاب من محافظة البصرة خلال التظاهرات التي تشهدها المحافظة، فيما أمر بالتحقيق عن "من يحاول الإيقاع" بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حسبما أوردت الصحيفة.

وشهدت البصرة، صباح اليوم الثلاثاء، تشييع الشاب، مكي الكعبي، الذي قتل أمس برصاص القوات الأمنية عند مشاركته في تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق بمقتل الشاب.

وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من تلوث مياه الشرب الذي تسبب بإصابة أكثر من 18 ألف شخص.