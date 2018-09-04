الأطراف الليبية تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار معتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم لا يهدف لحل كل المشكلات الأمنية للمدينة.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن "الممثل الخاص غسان سلامة عقد اجتماعاً بحضور الأمم المتحدة وممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة الموجودة في طرابلس وما حولها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة".

وأكدت البعثة في بيانها أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوقيعه اليوم لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس ".

وأضاف البيان: "اجتماع اليوم حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس لا يهدف لحل كل المشكلات الأمنية للمدينة ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل".

وتشهد العاصمة طرابلس منذ فجر الأحد قبل الماضي، اشتباكات عنيفة بين اللواء السابع من جهة وكتيبة ثوار طرابلس والدعم المركزي بوسليم، "كتيبة غنيوة" من جهة ثانية، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى، كما تشهد العاصمة حالة انفلات أمني غير مسبوق نتيجة هذه الاشتباكات.

وقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اليوم الثلاثاء 4 أيلول/سبتمبر، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة من أجل تأمين العاصمة طرابلس وضواحيها وتتولى هذه الغرفة متابعة الأحداث والمعارك التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها حاليا وتقييمها بالإضافة إلى اقتراح التدابير الكفيلة لصد أي هجوم على مدينة طرابلس وضواحيها يهدد أمن وسلامة العاصمة وحياة المدنيين.