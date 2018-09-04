كبرى النقابات العمالية في تونس تعلن عن إضراب عام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، عن قرار تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية في 13أيلول/سبتمبر الحالي.

تونس- سبوتنيك. وأكد بيان لقيادة الاتحاد أن: "الإضراب يخص المؤسسات العمومية وليس الوظيفة العمومية، في انتظار قرار مجمع نقابات الوظيفة العمومية الذي سيجتمع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار المشاركة في الإضراب من عدمه".

© REUTERS / سر بقاء حكومة الشاهد رغم الخلافات الحاصلة في تونس

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "نحن قوة خير إذا وجدنا إرادة حقيقية وأناسا في مستوى طبيعة المرحلة، ونحن ضد الحضور كصورة إعلامية وكحضور عقيم فالوضع لم يعد يحتمل وكل طرف عليه تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء الوضع المتوتر والزيادات المتتالية في الأسعار".

ووصف الطبوبي أداء حكومة الشاهد بالهزيل، واعتبر أن "الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وأثقلت كاهل المواطن، وتابع، "اليوم نحن في نقطة اللاعودة".

ويطالب الاتحاد بإقالة حكومة الشاهد وإحداث تغيير حكومي شامل يمس أيضا، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.