الرئيس اليمني يصدر توجيهات بشأن جثمان صالح ومصير أبنائه

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات على "تويتر": "الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإطلاق أبنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولوياتهم في مشاورات جنيف".
وأضاف أنها "رسالة هامة ينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه بضرورة العمل الصادق والبناء لطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل لاستعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب".
يشار إلى أن تنظيم المؤتمر الشعبي العام كان قد طالب جماعة أنصار الله عبر الأمم المتحدة خلال زيارة نائب المبعوث الخاص معين شريم إلى صنعاء في الثامن من يناير الماضي، بتسليم جثمان مؤسسه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل والأمين العام للتنظيم عارف عوض الزوكا، خلال مواجهات دامية مع مسلحي "أنصار الله" في صنعاء الرابع من ديسمبر الماضي.
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