رغم معارضة جهة داخلية... السعودية تنوي اتخاذ هذا القرار مع أموال المغتربين

وأكد عضو مجلس الشورى أن المجلس ماض في مناقشته المقترح الخاص بتحويلات الأجانب، والمقدم من أحد أعضائه، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ويقترح عضو مجلس الشورى، حسام العنقري، نسبة 6 % من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2 % في السنة الخامسة وما بعدها.

المالية تؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وتنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب pic.twitter.com/qkejmaNBSf — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) September 3, 2018

ورغم نفى وزارة المالية السعودية فرض رسوم تحويلات على الأجانب، إلا أن مجلس الشورى أكد "ما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله".