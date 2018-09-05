صورة نادرة للملك سلمان أثناء زيارته لمصر قبل الثورة

ويظهر في الصورة النادرة التي نشرها الحساب الرسمي للسفارة على تويتر، الأمير وهو في الـ16 من عمره أثناء زيارته لمصر سنة 1951.

خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود —حفظه الله- في زيارة رسمية إلى #مصر حينما كان أميرا عام 1951م. pic.twitter.com/kYyRgu2Tsr — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) September 4, 2018

​ويرتبط الملك سلمان بمصر بعلاقة خاصة، ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 1956، أصدرت السعودية بيانا بإعلان التعبئة العامة، الذي على أثره وصلت إلى مصر للخدمة في جيشها مجموعة من الأمراء السعوديين، ضمت كلا من الأمير فهد بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن عبد العزيز، وآخرون، وسميت هذه المجموعة بفرقة "المجاهدين السعوديين للدفاع عن الوطن العربي"، كما قام العديد من أفراد الشعب السعودي بالتطوع في هذه الفرقة من أجل مجابهة العدوان الثلاثي حينها.

الملك سلمان الله يحفظه تطوع فى الجيش المصري وقت العدوان الثلاثى على مصر

شكرا #خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/iuz4vQ6Wv9 — 7eggo (@haggag_kamel) August 21, 2018

​وتقلد الملك سلمان رئاسة العديد من اللجان الشعبية التي قدمت الدعم لبعض البلدان العربية والإسلامية، منها رئاسته لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956، وامتد دوره بعد ذلك إلى رئاسته اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي أثناء حرب أكتوبر عام 1973.

الملك فهد والملك سلمان ومتطوعي الجيش السعودي في صفوف الجيش المصري الباسل إبان العدوان الثلاثي على مصر 1956 🇸🇦🇪🇬 pic.twitter.com/eYOlb5W60X — سعود (@sauod_saleem) December 11, 2017

​وتولى الملك سلمان مقاليد الحكم في 23 يناير/ كانون الثاني 2015، حتى الآن وهو الملك السابع للسعودية.