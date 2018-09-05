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    الشرطة الإسرائيلية تحاول اعتقال فلسطينيين في قرية الخان الأحمر بالقرب من أريحا، فلسطين 4 يوليو/ تموز 2018

    محكمة إسرائيلية تقضي بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس

    © REUTERS / Mohamad Torokman
    العالم العربي
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    قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" شرق القدس من سكانه، وذلك بعد رفضها الالتماس المقدم من الأهالي.

    وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن المحكمة العليا الإسرائيلية، خلال جلسة الالتماس، قررت "إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم".

    اشتباكات عند حاجز قلنديا المؤدي لمدينة القدس، جنوب رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik .
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    ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة "الجدار والاستيطان"، وليد عساف، القول إن "محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر"، مضيفا أن هناك قرارا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرى.

    كما أكد "أن لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو الوجود الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم".

    وتابع: "نهيب بأبناء شعبنا بالتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم".

    وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت أهالي تجمع الخان الأحمر، في يوليو/ أيلول الماضي، إنذارات بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها، لكن الأهالي استطاعوا تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.

    ويقطن تجمع الخان الأحمر 181 فردا يعيشون في 40 مسكنا تعتزم إسرائيل هدمها وترحيل السكان لتنفيذ مخطط (إي. وان) الاستيطاني الرامي لضم مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات المحيطة بالقدس والتوسع إلى خارجها.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, محكمة إسرائيلية, إسرائيل, فلسطين
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