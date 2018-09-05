بعيدا عن دول المقاطعة وعبر إيران... قطر توقع اتفاقات لأول مرة

في محاولة منها لتجاوز المقاطعة العربية لها، تسعى قطر إلى توقيع اتفاقات جديدة، من أجل العودة إلى ما كانت عليه الدولة قبل بدء المقاطعة.

ووقعت قطر مع تركيا اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومتي الدولتين، وتهدف إلى "تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية"، حسب صحيفة الوطن القطرية.

© REUTERS / REGIS DUVIGNAU الزيارة الثالثة منذ أزمة المقاطعة... إلى أين يتجه أمير قطر

وتعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها قطر مع شريك تجاري، خصوصا أن تركيا هي المصدر التاسع لواردات قطر ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تفوق 30 %.

ويأتي هذا بعد إنشاء ممر تجاري من تركيا إلى قطر عبر إيران، مما أدى إلى انسياب السلع بين البلدين.

وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت في بيان، أنها ستوقع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية، بحسب "رويترز".