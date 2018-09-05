روسيا ترصد 24 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، 24 خرقا.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار".

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 24 خرقا، في محافظات اللاذقية (13) وحلب (10) وحماة (1).

sokolov9686 روسيا ترصد 27 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشارت النشرة إلى تلقي 155 شخصاً الخدمات الطبية.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.