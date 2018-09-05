المطران عطا الله حنا يدعو لضرورة المحافظة على وجود المسيحيين في بلاد الشرق الأوسط

أكد رئيس أساقفة القدس للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، ضرورة الحفاظ على وجود المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط.

موسكو-سبوتنيك. وقال حنا في حوار مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي السادس "الحوار المجتمعي: روسيا والعالم العربي"، اليوم الأربعاء: "ما يهمنا الآن أن نحافظ على حضورنا المسيحي العريق في بلداننا، في مشرقنا العربي، في فلسطين، في سوريا،

في لبنان، في العراق، في مصر، في الأردن. نحن معنيون في أن تبقى الكنائس موجودة وأن تبقى أجراسنا تقرع منادية بقيم المحبة والأخوة والرحمة والسلام".

© AFP 2018 / Thomas Coex المطران عطا الله حنا: معاناة المسيحيين الفلسطينيين هي نفسها معاناة الشعب الفلسطيني ككل

وأضاف المطران أنه "لاعتبارات أنتم تعرفونها، أصبح عدد المسيحيين، أصبح قلة في عدادهم، لكنهم ليسوا أقلية، هذه القلة الموجودة يجب أن نحافظ عليها لكي تكون ملحا وخميرة لأرضنا وبلداننا. نحن لسنا أقلية في فلسطين ولا في سوريا ولا في قطر عربي. نحن أبناء

هذه الأرض الأصليون".

ويعقد اليوم في موسكو المنتدى الدولي السادس "الحوار المجتمعي: روسيا والعالم العربي"، الذي ينظمه مجلس مفتيي روسيا والمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية بالتعاون مع سفارة جمهورية لبنان لدى روسيا. ويشارك في المنتدى عدد من سفراء دول عربية لدى

روسيا، مثل الجزائر وسوريا والعراق، وأعضاء برلمان كردستان العراق وممثلي وزارة العدل والأوقاف البحرينية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومفكرين ونشطاء وممثلو المجتمع المدني وغيرهم.